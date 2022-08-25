Главное о коронавирусе на 25 августа: отдаленные последствия, итальянец подхватил ВИЧ, оспу обезьян и COVID-19

Фото: Максим Платонов

В Татарстане за сутки госпитализировали более 100 человек

За последние сутки в Татарстане выявили 153 случая заражения коронавирусом. На 25 августа общее количество инфицированных в республике достигло 156 082. Выздоровели за весь период 150 686 человек, за минувшие сутки — 26. Всего скончались 1 999 татарстанцев, за последние сутки — ни одного. Госпитализировали еще 105 человек.

Фото: Максим Платонов

Онищенко допустил ужесточение масочного режима в России из-за начала сезона гриппа



За последние сутки в России выявили 43 919 новых случаев коронавируса, выздоровели 30 775 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 19 265 521 человека, а выздоровевших — до 18 401 387. За сутки болезнь унесла жизни 71 россиянина. За весь период в России от коронавируса умерли 383 829 человек.

Примерно у 30—40% пациентов, перенесших коронавирус, возникают боли в мышцах, костях и суставах, сообщил главный внештатный специалист по санаторно-курортному лечению Минздрава России Михаил Никитин. Также возможны осложнения со стороны сердечно-сосудистой и центральной нервной системы.

Фото: flickr.com

Президент Фонбет — Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов заявил, что его беспокоит проблема коронавируса перед стартом сезона КХЛ: «Коронавирус никуда не делся. Хочется, чтобы мы играли без ограничений».

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил заключить соглашение с Белоруссией о взаимном признании сертификатов о вакцинации от коронавируса. В связи с этим глава кабмина одобрил проект соответствующей ноты российской стороны — в ней говорится, что РФ и Белоруссия соглашаются «не применять ограничения, обусловленные распространением новой коронавирусной инфекции, в отношении владельцев сертификатов о вакцинации», выданных на территории обоих государств, а также в отношении детей и подростков младше 18 лет, у которых нет сертификатов.

С 9 по 23 августа вырос спрос на ПЦР-тестирование на коронавирус в частных медицинских компаниях — почти на 40% по сравнению с двумя неделями ранее. Кроме того, увеличился спрос на тестирование на антитела к ковиду — до 82%, а на вакцинацию — до 23%.

Фото: atorus.ru

Минздрав РФ создал специальную рабочую группу для оценки эффективности российских вакцин против нового штамма коронавируса.

Академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко допустил, что с началом учебного года в школах может ухудшиться ситуация по коронавирусу в России: «Мы с вами через неделю за парты посадим 17,5 млн детей школьного возраста. Вы скажете: «А школьники вроде не болеют». Но школьники «сдетонируют» эпидемическую ситуацию [по коронавирусу], потому что они приедут со всех сторон».

Также он допустил ужесточение масочного режима в России из-за начала сезона гриппа.

Фото: flickr.com

В КНДР выявили новые случаи лихорадки после «победы» над COVID-19

В мире коронавирусом нового типа на 09.21 (мск) заразились 598 590 086 человек, 6 461 828 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (93 903 884). На второй строчке — Индия (44 378 920), на третьей — Франция (34 624 825), на четвертой — Бразилия (34 329 600), на пятой — Германия (31 970 779).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 042 398). За ними следуют Бразилия (683 076), Индия (527 488), Россия (375 983, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (329 225).

В Японии с 15 по 21 августа выявили 1,47 млн заражений коронавирусом. По данным СМИ, страна пятую неделю лидирует в сравнении с другими государствами по показателю подтвержденных случаев COVID-19.

Первая леди США Джилл Байден в среду вновь получила положительный результата теста на коронавирус. При этом симптомов у нее нет.

За прошедшую неделю более 5,3 млн человек во всем мире заразились коронавирусом, свыше 14 тыс. умерли. Это на 9% и 15% соответственно меньше по сравнению с предыдущей неделей, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

В Италии выявили первый случай одновременного заражения ВИЧ, коронавирусом и оспой обезьян. Заразившийся 36-летний житель Сицилии вернулся в Палермо в конце июня из Мадрида, где провел несколько дней.

Фото: commons.wikimedia.org

Власти Германии ждут новую волну пандемии осенью. В связи с этим правительство внесло поправки в закон о защите населения от инфекционных заболеваний, которые позволят регионам вернуть ограничительные меры в это время года.

За неделю прирост новых случаев заражения коронавирусом в Польше составил почти 27 тыс. человек. Это является рекордом за весь летний период.

КНДР выявила четыре новых предполагаемых случая лихорадки в провинции Янгандо, где теперь запретили передвижение до выявления причины заболевания. Стоит отметить, что 10 августа страна объявила о победе над коронавирусом.

Дарья Пинегина