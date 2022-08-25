Сегодня в России стартовал осенний этап программы туристического кешбэка
Глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что сегодня в России стартовал осенний этап программы туристического кешбэка, который продлится до 10 сентября включительно. Об этом сообщает «Интерфакс».
— Отправиться в поездку с кешбэком можно будет с 1 октября по 25 декабря, а в круиз — с 1 сентября и до окончания навигации. Участвуют все регионы страны. Напомню, что тур или проживание в гостинице необходимо оплатить онлайн карточкой платежной системы «Мир». И на эту же карточку автоматически возвращается 20% от стоимости, максимум — 20 тысяч рублей, — рассказала Догузова.
Также она отметила, что осенний этап туристического кешбэка пройдет с некоторыми изменениями в условиях программы. Так, поездка должна включать минимум три ночевки. Ранее продолжительность тура, как и размещение в гостинице, составляла не менее двух ночей.
Программа, в рамках которой государство возвращало туристам часть средств за отдых в России, впервые была запущена в 2020 году для увеличения доступности отдыха для россиян и поддержки пострадавшего от пандемии турбизнеса.
Напомним, вице-премьер России Дмитрий Чернышенко еще весной рассказал, что Ростуризм зарезервировал средства для проведения осеннего этапа программы туристического кешбэка. Точные даты тогда еще не были определены.
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