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В России планируют продлить программу туристического кешбэка на осень

12:58, 25.04.2022
В России планируют продлить программу туристического кешбэка на осень
Фото: Максим Платонов

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сегодня рассказал, что Ростуризм зарезервировал средства для проведения осеннего этапа программы туристического кешбэка. Об этом сообщает «РИА Новости».

По его словам, на осенне-зимний период этого года запланировано еще одно окно продаж. О датах акции будет объявлено позднее.

Чернышенко рассказал, что в текущем году программой кешбэка воспользовались уже более 2,5 млн россиян. Им вернули почти 8,5 млрд рублей. Общий объем продаж туристических услуг составил примерно 44 млрд рублей.

Фото: Максим Платонов

В начале этого месяца стало известно, что российское правительство продлило программу туристического кешбэка до 15 апреля. На нее выделили еще 2 млрд рублей. Ожидалось, что ею воспользуются как минимум 1,5 миллиона человек.

Кроме того, Татарстан занял пятое место в списке наиболее популярных направлений в рамках программы туристического кешбэка. Наряду с республикой в лидерах оказались Краснодарский край, Санкт-Петербург, Москва и Московская область.

Дарья Акимова
Общество

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