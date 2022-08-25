Причиной падения самолета в реку в Татарстане стала ошибка во время учебного полета

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России установило, что вчерашнее падение самолета в реку Мензеля в Мензелинском районе Татарстана произошло в результате ошибки во время учебно-тренировочного полета.

Собственник самолета-амфибии ЧЭ 24А1 RA 2162G (1967 года рождения) с пассажиром на борту во время выполнения упражнения «конвектор» (касание воды и последующий набор высоты) не убрал шасси, из-за чего судно оказалось в воде.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану

Напомним, в среду в 18.33 от очевидцев поступило сообщение, что в реке Мензеля в Мензелинском районе Татарстана в перевернутом состоянии находится гидроплан, рассказали «Реальному времени» в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Очевидцы, которые проплывали мимо на лодке, сняли с перевернувшегося самолета двух человек — пилота и пассажира. Они не пострадали, их доставили на берег. По предварительной информации, пилот не справился с управлением при приводнении, поэтому транспорт перевернулся.

Предварительными причинами происшествия считались техническая неисправность, ошибка пилотирования или неблагоприятные погодные условия.

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Максим Кокунин