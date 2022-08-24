В Мензелинском районе Татарстана самолет перевернулся и упал в реку

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану

В среду в 18:33 от очевидцев поступило сообщение, что в реке Мензеля в Мензелинском районе Татарстана в перевернутом состоянии находится гидроплан, рассказали «Реальному времени» в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Очевидцы, которые проплывали мимо на лодке, сняли с перевернувшегося самолета двух человек — пилота и пассажира. Они не пострадали, их доставили на берег. По предварительной информации, пилот не справился с управлением при приземлении на воду, поэтому транспорт перевернулся.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану

Самолет принадлежит одному из аэроклубов, какому именно — уточняется. Обстоятельства случившегося выясняются.

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Маргарита Головатенко