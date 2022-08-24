В Татарстане проводят проверку после происшествия с самолетом на воде

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России проводит проверку после приземления на воду самолета в Мензелинском районе Татарстана 24 августа.

Предварительные причины происшествия: техническая неисправность, ошибка пилотирования или неблагоприятные погодные условия, отметили в Центральном МСУТ СКР.

Устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану

В среду в 18:33 от очевидцев поступило сообщение, что в реке Мензеля в Мензелинском районе Татарстана в перевернутом состоянии находится гидроплан, рассказали «Реальному времени» в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Очевидцы, которые проплывали мимо на лодке, сняли с перевернувшегося самолета двух человек — пилота и пассажира. Они не пострадали, их доставили на берег. По предварительной информации, пилот не справился с управлением при приземлении на воду, поэтому транспорт перевернулся.

Самолет принадлежит одному из аэроклубов, какому именно — уточняется. Обстоятельства случившегося выясняются.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко