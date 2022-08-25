В Казани до конца года благоустроят парк Победы

Фото: Роман Хасаев

В Казани до конца 2022 года планируется благоустроить территорию парка Победы, выяснило «Реальное время». Работами займется ГУП «Татлизинг», которое принадлежит Минземимуществу Татарстана.



Всего на право заключить контракт претендовали два участника. Контракт с «Татлизингом» заключили на 8,38 миллиона рублей. Начальная цена контракта составляла 8,42 миллиона. Средства выделяются из республиканского и федерального бюджетов.

Строительно-монтажные работы необходимо завершить до 30 ноября. Там устроят аванплощадь, а также озеленят территорию парка, в том числе уложат газоны из рулоновых заготовок.

Фото: Роман Хасаев (архив)

Напомним, рядом с парком Победы планируют на замену снесенному «Кырлаю» разместить детский парк. Под него отводят участок площадью 13 га. Значительную часть нового пространства обустроят для семейного отдыха с прогулочными зонами у воды.

Как рассказывала руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова, сроки строительства детского парка не определены. Все зависит от результатов общественных обсуждений.

— Удивительное место, в общем-то, большая часть которого будет не тронута, будет такой парк для прогулок, в котором по большому счету ничего придумывать и делать не надо, там нужно привести в порядок. Президент [Татарстана] также сказал пригласить экологов, студентов и активистов, чтобы почистить все, — рассказала представитель казанского Кремля.

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Татьяна Демина