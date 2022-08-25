Исследование: в Татарстане каждый седьмой работник рассчитывает на карьерное повышение в этом году

Фото: Максим Платонов

В Татарстане 15% опрошенных работников планируют попросить карьерное повышение в текущем году. Таковы результаты опроса, проведенного службаой исследований HeadHunter (есть в распоряжении «Реального времени»).

Больше всего рассчитывают на повышение рабочие из Башкирии — 17% опрошенных работников. Татарстан и Санкт-Петербург по этому показателю оказались на втором месте — по 15%. Замыкает тройку лидеров Московская область (14%).

Среди всех профессий участников опроса наибольшую активность в этом вопросе проявили ИТ-специалисты, рабочие из сфер добычи сырья и маркетологи — по 16% респондентов в каждой сфере. Среди HR-специалистов настроены получить повышение 13% опрошенных, среди представителей сферы производства и строительства — 12%.

Фото: realnoevremya.ru

Чаще всего рассчитывают на карьерный рост сотрудники от 18 до 34 лет (26%). Среди опрошенных пожилого возраста — 55 лет и старше — таковых лишь 3%.

Согласно другому исследованию, четверть опрошенных жителей Казани начинали свою карьеру с подработки. При этом большинство — 70% — карьерный путь начали с полного рабочего дня.



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Данила Сергеев