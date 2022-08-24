Проект по улучшению экологического состояния Казанки будет длиться два года

Проект по улучшению экологического состояния реки Казанки будет длиться два года, рассказал министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков.

По его словам, проект по изучению источников загрязнения реки и их уничтожению является пилотным. Однако ежедневно представители Минэкологии, регионального отделения Русского географического общества, а также волонтеры ведут мониторинг состояния Казанки.

Шадриков отметил, что на сегодняшний день выявлено более 600 потенциальных точек загрязнения, и большая часть из них — это диффузные стоки с сельскохозяйственных полей. Кроме того, ведется работа по восстановлению лесов в рамках прибрежных зон, заключил министр.

Фото: Максим Платонов

Напомним, весной в Казани стартовал пилотный проект по изучению диффузного и организованного источников загрязнения. Первым объектом стала Казанка, где в период половодья ежедневно брали пробы воды, чтобы выявить основные источники ее загрязнения и найти способы борьбы с ними. Как рассказал начальник отдела охраны водных объектов Минэкологии Татарстана Вячеслав Долгов, экологи проводят по реке сплавы и совершают вертолетные облеты, в ходе которых фиксируются факторы негативного воздействия на окружающую среду.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин