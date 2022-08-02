Жителя Казани обвинили в дискредитации армии из-за слов песни Джона Леннона на куртке

Фото: Максим Платонов

Жителя Казани оштрафовали за надпись на его куртке — на ней были написаны слова из песни исполнителя Джона Леннона, сказано в картотеке Вахитовского районного суда.



Мужчине назначили штраф в 15 тысяч рублей за дискредитацию российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). На заседании мужчина заявил, что он преподаватель музыки и нанес надпись на куртку до начала специальной операции России на Украине — в феврале 2021 года. Вину подсудимый не признал.

Фото: realnoevremya.ru

Житель Набережных Челнов получил административный штраф за демонстрацию плаката в общественном месте. Его признали виновным по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ — публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России. За это его оштрафовали на 30 тысяч рублей.

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Маргарита Головатенко