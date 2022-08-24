ЦБ предлагает обязать банки возвращать средства, переведенные мошенникам

Банк России предлагает обязать кредитные организации, которые перевели деньги клиента на счета мошенников, в течение 30 дней возвращать средства пострадавшему. Если они ушли за рубеж, процедура возврата может занимать до двух месяцев, рассказал «РИА Новости» глава департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров.

По его словам, данное предложение содержится в подготовленных поправках к закону о национальной платежной системе, которые пересекаются с законопроектом об информационном обмене с МВД, уже принятом Госдумой.

Уточняется, что банк должен будет возместить отправителю сумму перевода в полном объеме, если перевел их на счет мошенника, информация о котором содержалась в базе данных Центробанка. Кроме того, регулятор предлагает ввести двухдневный период, в течение которого банк отправителя приостанавливает перевод средств по счету, если он также есть в базе ЦБ.

Фото: pixabay.com

29 июня Банк России сообщил, что клиенты банков с 1 октября для защиты от мошенников смогут добровольно устанавливать запрет на онлайн-операции и отдельные услуги.

Так, россияне смогут установить запрет на онлайн-операции либо ограничивать их параметры — максимальную сумму для одной транзакции или лимит на определенный период времени.



Сервис будет бесплатным. Отменить запрет или изменить параметры онлайн-операций можно в любое время без ограничений.

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Максим Кокунин