Клиентам банков разрешат ограничивать онлайн-операции для защиты от мошенников

Клиенты банков с 1 октября смогут добровольно устанавливать запрет на онлайн-операции и отдельные услуги для защиты от мошенников. Об этом сообщается в Telegram-канале Банка России.

Так, россияне смогут установить запрет на онлайн-операции либо ограничивать их параметры — максимальную сумму для одной транзакции или лимит на определенный период времени.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Такая возможность предусмотрена указанием Банка России, которое зарегистрировал Минюст, — говорится в сообщений.

Сервис будет бесплатным. Отменить запрет или изменить параметры онлайн-операций можно в любое время без ограничений.

В этом месяце Центробанк предложил механизм самозапрета на выдачу кредитов для того, чтобы россияне смогли обезопасить себя от ситуаций, когда мошенники оформляют кредит или заем на их имена.



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Татьяна Леухина