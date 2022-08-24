В России с начала года пресекли более 60 тысяч наркопреступлений

Сотрудники МВД России с начала 2022 года пресекли более 60 тысяч преступлений, связанных со сбытом наркотиков, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.



Правоохранители изъяли из оборота 20,3 тонны наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, а еще сильнодействующих веществ. Количество установленных лиц, совершивших преступления в сфере оборота наркотиков, за указанный период возросло на 6,8% — 12,9 тысячи человек.

Фото: realnoevremya.ru

В августе на въезде в Казань сотрудники Госавтоинспекции задержали мужчину, перевозившего 2,4 кг наркотиков. Когда инспекторы остановили автомобиль Kia, пассажир 1991 года рождения стал заметно нервничать при проверке документов. В ходе досмотра его вещей изъяли свертки с метамфетамином.



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Маргарита Головатенко