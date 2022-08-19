В Казани задержали мужчину, который перевозил более 2 кг наркотиков

Фото: ГИБДД Татарстана

На въезде в Казань сотрудники Госавтоинспекции задержали мужчину, перевозившего 2,4 кг наркотиков, сообщили в ГИБДД Татарстана.



Когда инспекторы остановили автомобиль Kia, пассажир 1991 года рождения стал заметно нервничать при проверке документов.В ходе досмотра его вещей изъяли свертки с метамфетамином.

В отделе полиции мужчина пояснил, что в июне устроился оптовым курьером в интернет-магазин. Он внес задаток в размере 100 тысяч рублей за оптовую партию с наркотиками. Переписку с куратором вел в одном из мессенджеров.

В начале июля он забрал «оптовую закладку» в лесопосадке рядом с аэропортом в Московской области по предоставленным координатам. Туда он добирался на самолете. После этого на попутке поехал в Казань, где и должен был разложить наркотические средства. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, ему избрали меру пресечения в виде ареста.

На днях сообщалось, что в Татарстане и на территории нескольких регионов России ликвидировали сеть наркопроизводств, в общей сложности было изъято более 140 кг синтетических наркотиков. Более 120 кг синтетического наркотика изъяли у двух жителей Казани — они хотели сбыть «синтетику» бесконтактным способом в Татарстане.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко