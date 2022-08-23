Магазин H&M в казанском ТЦ «Мега» перестал пускать посетителей за 2 часа до закрытия

Открывшийся на финальную распродажу перед уходом из России магазин H&M в казанском торговом центре «Мега» перестал пускать посетителей за 2 часа до закрытия, сообщили «Реальному времени» посетители.

Магазин закрыл двери для покупателей уже в 20:00, несмотря на то, что время работы торгового центра — до 22:00. По словам сотрудников, в торговом зале в 20:00 осталось много покупателей, и время до закрытия магазина рассчитывалось для них, поскольку им нужно было завершить примерку и оплату товаров.

Покупатели возмутились, что H&M не предупреждал о преждевременном закрытии заранее. Персонал лишь разместил около входа табличку о том, что обслужить всех покупателей сегодня не получится. Сотрудники посоветовали покупателям прийти пораньше на следующий день.



Напомним, шведский ретейлер Hennes&Mauritz (H&M) принял решение покинуть Россию 18 июля. «Учитывая текущие операционные проблемы и непредсказуемое будущее, сегодня компания объявляет о решении начать процесс закрытия бизнеса в стране», — говорилось в заявлении компании.



Сегодня утром в Казани возобновили работу магазины одежды H&M в двух торговых центрах города — «Южном» и «Меге». Они будут работать до тех пор, пока все запасы товаров на складах предприятия не будут распроданы. Вечером 23 августа на входе в магазин в торговом центре «Южный», как и в «Меге», образовалась очередь.

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Маргарита Головатенко