В магазин H&M в ТЦ «Южный» в Казани выстроилась очередь

Во вновь открывшемся на финальную распродажу в Казани магазине одежды H&M в торговом центре «Южный» образовалась очередь, сообщает корреспондент «Реального времени».

Сегодня утром в Казани возобновили работу магазины одежды H&M в двух торговых центрах города — «Южном» и «Меге». Они будут работать до тех пор, пока все запасы товаров на складах предприятия не будут распроданы.

Представители ТЦ рассказали «Реальному времени», что в будущем также возможен вариант открытия магазинов H&M в других торговых центрах, например в ТЦ «Парк Хаус» в Ново-Савиновском районе. Всего в столице Татарстана есть четыре магазина этой сети. Они расположены в торговых центрах «Мега», «Южный», «Парк Хаус» и KazanMall.

Шведский ретейлер Hennes&Mauritz (H&M) принял решение покинуть Россию 18 июля. «Учитывая текущие операционные проблемы и непредсказуемое будущее, сегодня компания объявляет о решении начать процесс закрытия бизнеса в стране», — говорилось в заявлении компании.

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Маргарита Головатенко