СК объявит в розыск подозреваемую в убийстве журналистки Дугиной украинку Вовк

Следком России объявит в розыск украинку Наталью Вовк, подозреваемую в исполнении убийства российской журналистки Дарьи Дугиной, указали в ведомстве.



— Следствие планирует объявить Наталью Вовк в розыск. Устанавливаются иные лица, причастные к совершению указанного преступления, — приводит RT слова сообщения.

Инцидент произошел 20 августа. Машину, которой управляла Дарья Дугина, заминировали. Взрыв произошел недалеко от поселка Большие Вязьмы, женщина погибла на месте. По данным СМИ, в машину убитой журналистки и политолога заложили около 400 граммов тротила.

Фото: realnoevremya.ru

В Следственном комитете России уже заявили, что это было заказное и спланированное заранее убийство, неясной оставалась только его цель — Дарья или известный российский философ Александр Дугин, который приехал на фестиваль «Традиция» с лекцией как раз на взорванном позже автомобиле. По данным ведомства, преступление подготовлено и совершено украинскими спецслужбами.

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Маргарита Головатенко