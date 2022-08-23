Спортсмен «Синтеза» Никита Шлейхер стал чемпионом «Спартакиады сильнейших»

Фото: пресс-служба СК ВВС «Синтез»

Спортсмен СК ВВС «Синтез» Никита Шлейхер поднялся на высшую ступень пьедестала почета «Спартакиады сильнейших» в Казани, сообщает пресс-служба клуба.



Татарстанец выступал на трехметровом трамплине в паре со ставропольцем Евгением Кузнецовым. Спортсмены вели с первой до последней попытки, методично наращивая преимущество. В сумме дуэт набрал 445,17 балла, превысив результат ближайших преследователей — пары Лапина и Молчанова — более чем на 30 баллов (408,66).

— Соревнования проходят на высшем уровне, — отметил наш спортсмен по итогам выступлений. — Показал хорошие результаты: серебро в индивидуальном виде программы (трамплин 3 м), золото в синхроне. В целом я доволен, — рассказал Никита Шлейхер.

Сборная Татарстана по водному поло одержала победу над сборной Краснодарского края во втором матче группового этапа «Спартакиады сильнейших». Краснодарский край — сборная Татарстана: 3-26 (0-9, 1-6, 1-4, 1-5).



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Маргарита Головатенко