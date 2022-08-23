Верховный суд Татарстана утвердил «мягкий» приговор военврача за 26 взяток

Только что Верховный суд Татарстана утвердил обвинительный приговор по делу о серии взяток бывшего врача-терапевта казанского военкомата Алсу Сулеймановой. Прокурорам не удалось убедить апелляционную инстанцию, что назначенные Сулеймановой 5 лет лишения свободы условно — слишком мягкое наказание за 27 коррупционных преступлений.



Напомним, дело военврача Авиастроительный райсуд Казани рассматривал в особом порядке — с учетом заключенного обвиняемой досудебного соглашения с полным признанием вины в 26 полученных взятках под 3 млн рублей и одной пресеченной попытке «откупа» от призыва. Результатом процесса стали 5 лет лишения свободы условно с испытательным в 3 года. В прениях сторона обвинения настаивала на 6 годах колонии.

В Верховном суде РТ представитель прокуратуры республики Наталья Кожевникова настаивала на реальном сроке для осужденной. Сама Сулейманова в апелляцию не пришла, ее адвокат просил признать законным и обоснованным.

На прошлом заседании, выслушав позиции сторон в прениях, коллегия удалилась было в совещательную комнату, однако вернувшись огласила решение — возобновить судебное следствие. По мнению судей ВС РТ до принятия решения необходимо было изучить — выполнила ли осужденная условия досудебного соглашения.

Сегодня, после повторных прений, Верховный суд Татарстана постановил внести в приговор Сулейманова коррективы — исключить из него ссылки на фамилии других обвиняемых по коррупционным делам о взятках под военкомат, заменив их данные шифровкой ФИО1, ФИО2 и так далее.

На предварительном следствии Сулейманова не только призналась, что способствовала постановке нужных для освобождения от армии диагноза, но и дала показания против своих коллег и начальства. Впрочем, военные следователи даже с учетом ее разоблачений не нашли оснований для уголовного преследования двух действующих офицеров Татвоенкомата.

В то же время показания Сулеймановой способствовали привлечению к уголовной ответственности фельдшера райвоенкоматов Светланы Патрикеевой. Ее обвинили в мошенничестве на 1,5 млн рублей с получением части средств от Сулеймановой под предлогом их передачи выше.

Патрикеева вину не признала. На днях Авиастроительный райсуд Казани вынес ей обвинительный приговор, однако существенно изменил квалификацию. Суд раздробил единый эпизод мошенничества в особо крупном размере на 27 мелких, после чего большую часть эпизодов прекратили за сроком давности, а по остальным назначили наказание в виде исправительных работ. Далее суд учел время, отбытое Патрикеевой под стражей и домашним арестом, и постановил — наказание по приговору считать отбытым.