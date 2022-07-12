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Военные следователи отказались возбуждать дела о взятках на двух офицеров Татвоенкомата

08:12, 12.07.2022
Военные следователи отказались возбуждать дела о взятках на двух офицеров Татвоенкомата
Фото: Олег Тихонов (архив)

Фигурантами уголовных дел не стали бывший военком Ново-Савиновского и Авиастроительного районов Казани Михаил Венедиктов и начальник центра военно-врачебной экспертизы Татвоенкомата Марат Нагаев. По итогам проверки показаний против них со стороны одной из подчиненных, военные следователи не нашли в действиях этих руководителей состава коррупционных преступлений, выяснило «Реальное время».

Показания против высокопоставленных офицеров засветили на заседаниях Авиастроительного райсуда Казани, где рассматривают несколько дел, связанных с дачей, передачей и получением 26 взяток за освобождение от призыва в 2014—2020 годах.

Так, за получение всех этих коррупционных вносов и одну неудачную попытку уже осуждена бывший старший врач военкомата Ново-Савиновского и Авиастроительного районов Алсу Сулейманова. Вину она полностью признала еще на предварительном следствии, заключила досудебное соглашение с СК и прокуратурой и свидетельствовала против подчиненных и начальства, в том числе — Венедиктова и Нагаева.

В суде ее дело рассматривалось в особом порядке и закончилось мягким, условным сроком. Прокуратура намерена обжаловать этот приговор.

О чем свидетельствовали перед судом осужденная Сулейманова и реабилитированный силовиками Нагаев, как наказали призывников-взяткодателей и почему один из врачей-посредников может быть осужден дважды — в специальном репортаже «Реального времени».

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