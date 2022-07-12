В Казани призывника посадили за одну взятку, военврачу за 26 взяток дали «условку»

За коррупционные медосмотры новобранцев 38 казанцев отдали под суд

Фото: «Реальное время»/Ирина Плотникова (на снимке — осужденная Сулейманова)

В казанском суде огласили показания о возможной причастности к серии взяток бывшего председателя военно-врачебной комиссии РТ и экс-военкома Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани. О передаче денег последнему — по 10 тысяч за призывника — свидетельствовала врач-терапевт райвоенкомата Алсу Сулейманова, сама признавшаяся в 26 взятках под 3 млн рублей. Как выяснило «Реальное время», по фактам дачи, посредничества и получения мзды за «белые» билеты к уголовной ответственности привлечены 38 человек. Офицеров Татвоенкомата среди них нет.

«Служить перехотел, когда отправку задержали на год-полтора»

Дело о масштабной «торговле» военными билетами беспрецедентно для Казани. Успешная охота оперативников за одним «продавцом» таких услуг обернулась десятками уголовных дел.

12 ноября 2020 года утром в салоне Mercedes-Benz на парковке ТРК «Корстон» призывник, находившийся под контролем оперов, отдал знакомому 260 тысяч рублей — за помощь с получением военного билета без прохождения службы в армии. Посредника задержали, но он оказался лишь первым в цепочке, следом взяли второго, и он согласился на участие в следственном эксперименте — донес деньги до той, через кого и «решали» вопросы — до медсестры райвоенкомата Гузель Гараниной. Ее взяли с поличным при получении 150 тысяч рублей. Медсестра призналась — 120 тысяч собиралась отдать врачу-терапевту Алсу Сулеймановой, которая отвечала за медицинское освидетельствование всех призывников Ново-Савиновского и Авиастроительного районов.

Признаваться медсестра начала не сразу. Помог блокнот с «черной» бухгалтерией, изъятый у нее дома при обыске. С его помощью сотрудники 4-го отдела Следкома по РТ с коллегами из БЭП установили — через медсестру в военкомат заносили сотни тысяч. В блокнотике ответственная дама указывала и четкие суммы, и ФИО призывников, и известные ей звенья коррупционной цепочки.

Первыми под суд пошли взяткодатели из числа новобранцев и их родителей. Расследование показало — часть парней и в самом деле были больны и не годились для службы в армии, некоторые имели «пограничные» диагнозы и желали «усилить» их на бумаге. А один, страдающий эпилепсией, желал, чтобы его списали из-за проблем со зрением.

Несудимым из суда вышел бывший призывник Марсель Мубаракшин, признавшийся в даче взятки 130 тысяч рублей в 2014 году

Другим «несунам» повезло меньше. Двое получили по году исправительных работ, шестерых приговорили к уголовным штрафам. К примеру, мать призывника Тимерова обязали выплатить 100 тысяч в доход государства, а казанского курьера Александра Родимушкина — 1 млн рублей. Последний в суде рассказывал: в 2019 году передавал в кафе «Сладкая жизнь» 210 тысяч рублей, чтобы «решить вопрос» с военкоматом, а еще менял прописку — с Высокой Горы на Ново-Савиновский район Казани, по совету медсестры-посредницы, после чего врачебную комиссию проходил в военкомате Ново-Савиновского и Авиастроительного районов.



Вячеслава Казначеева за дачу взятки 190 тысяч рублей Авиастроительный райсуд наказал условным сроком в 3,5 года — с таким же испытательным. «Изначально хотел идти в армию, отучился в ДОСААФ на водителя, но перехотел, когда отправка задержалась на год-полтора года. Потому решил получить военный билет без прохождения службы, и знакомые посоветовали нужного человека», — признавался этот казанец в ходе процесса.

Николая Родионова взяли под стражу сразу после признания виновным в передаче 135 тысяч. Но оспаривать приговор — 1 год и 7 месяцев колонии общего режима — парень не стал. Ведь реальный срок он получил не за саму взятку, а за то, что пошел на это преступление уже имея за плечами непогашенную условную судимость за нанесение тяжких телесных повреждений.



Дело о масштабной «торговле» военными билетами беспрецедентно для Казани. Фото: nrnews.ru

В посредничестве обвиняют трех медиков

Согласно материалам 26 уголовных дел, общая сумма переданных со стороны «негодных» новобранцев взяток составила 4 млн рублей. Из них чуть меньше трети — 1,27 млн осели у посредников, число которых по отдельным эпизодам доходило до трех-четырех человек. И каждый брал за свои «услуги».

Так, упоминавшемуся выше курьеру Родимушкину озвучили ценник — 210 тысяч рублей. По версии следствия, из этой суммы обвиняемый в посредничестве Станислав Трутнев оставил себе 10 тысяч рублей, и передал взятку дальше... Второй обвиняемый по этому эпизоду Дмитрий Кашипов донес до третьего звена — медсестре Гузель Гараниной 140 тысяч, та оставила себе 20 и передала по назначению 120 тысяч.

Дело пойманной осенью 2020-го медсестры поступило в Авиастроительный суд в особом порядке с учетом заключенного ею досудебного соглашения с органами следствия и прокуратурой. После обнаружения ценного блокнотика Гузель Гаранина не просто признала вину — она поделилась информацией обо всех известных ей соучастниках. Их судят отдельно.

Так в апреле текущего года на скамью подсудимых отправили группу из девяти обвиняемых в коррупционном посредничестве. Среди них — названные выше Трутнев и Кашипов, а еще два врача — отоларинголог Александр Голубев и офтальмолог Алексей Коняев. В военкомате они не работали, но привлекались к работе медкомиссий.



Голубев уже осужден. В мае текущего года Ново-Савиновский суд наказал его штрафом в 200 тысяч рублей за дачу взятки 110 тысяч рублей через все ту же вездесущую медсестру. Согласно приговору, взятку Голубев давал за помощь в освобождении от срочной службы сына своей знакомой. Правда, сам призывник в суде говорил — о взятке не знал, самостоятельно прошел обследование и получил военный билет по медицинским показаниям. Теперь врачу-отоларингологу предъявляют два эпизода посредничества, а его коллеге-офтальмологу — четыре таких преступления.



Алсу Сулейманова получила 5 лет условно с испытательным сроком 3 года

«Себе немножко оставляла — грешна»

За бывшим старшим врачом райвоенкомата Ново-Савиновского и Авиастроительного районов Алсу Сулеймановой пришли в ноябре 2020-го вскоре после задержания медсестры. В этих районах она отработала 12 лет (ранее еще 8 лет в военкоматах Вахитовского и Советского районов, — прим. ред.), на протяжении последних 9 лет по Указу президента РТ входила в состав призывной комиссии, где руководила работой по медицинскому освидетельствованию кандидатов в солдаты.

По данным источников «Реального времени», вспоминать факты получения денег от коллеги врач начала после водворения в СИЗО. В итоге, полностью признала вину в 26 фактах получения взяток и еще одной попытке, сорванной сотрудниками экономической полиции. К моменту утверждения обвинения она уже находилась под подпиской о невыезде.

Рассматривать дело сознательной взяточницы Авиастроительный суд начал было 21 апреля сего года. Однако процесс не пошел — председательствующая судья Регина Латыпова объявила о самоотводе, объяснив, что в декабре 2021-го выносила итоговые решения по отцам-взяткодателям Нутфуллину и Ахмадуллину (их преследование суд прекратил за деятельным раскаянием, — прим. ред.), которые проходят свидетелями по делу Сулеймановой.



В итоге дело приняла судья Лилия Сафина и уже по итогам четвертого заседания постановила обвинительный приговор — в особом порядке, без допросов свидетелей и исследования доказательств. Большую часть процесса заняла процедура оглашения обвинения в 27 эпизодах.

В прениях гособвинитель Турал Гасанов требовал для признающей вину Сулеймановой 6 лет колонии общего режима. Сама фигурантка и ее адвокат Эрик Валеев просили дать возможность исправиться без изоляции от общества. Суд приговорил бывшего военврача к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. А еще лишил права работать по профилю в сфере здравоохранения в течение двух лет.

Сама фигурантка и ее адвокат Эрик Валеев просили дать возможность исправиться без изоляции от общества

Прокуратура Татарстана намерена обжаловать этот приговор. Общая сумма полученных взяток в этом деле составляет 2,7 млн рублей. Правда, из показаний теперь уже осужденной следует — себе она оставила чуть меньше миллиона рублей, а остальное — передавала дальше.

«Я согласилась стать частью этой системы по освобождению призывников от армии, поскольку данные обращения со стороны Гараниной были нечастыми. В зависимости от того, сколько мне Гаранина передавала за каждого призывника, я выделяла на обследование и себе немножко оставляла — грешна», — заявила осужденная Алсу Сулейманова на заседании суда, куда пришла по повестке уже в качестве свидетеля обвинения.

Ее показания в прокуратуре считают одним из доказательств против еще одной сотрудницы райвоенкомата — фельдшера Светланы Патрикеевой, которой предъявлено обвинение в мошенничестве на 1,5 млн рублей в 2018—2020 годах. По версии обвинения, Патрикеева ввела в заблуждение свою коллегу Сулейманову о необходимости передавать деньги за каждого «платного клиента» военкомата — якобы на решение вопроса в районных поликлиниках и республиканской военно-врачебной комиссии. Вину фельдшер не признает, в суде ее защищают два адвоката — Вячеслав Прокофьев и Александр Кормильцев. Версия защиты — показания против их клиентки попавшаяся на взятке врач дала, чтобы с ней заключили досудебное соглашение — гарантию более мягкого приговора суда.

Осужденная-свидетель указала на соучастников и «идеальные» документы призывников

Коррупционный механизм из показаний Сулеймановой в качестве обвиняемой в СК на процессе подробно, по каждому призывнику, огласила помощник прокурора Авиастроительного района Диляра Яфизова:

«Гаранина подходила ко мне с личным делом призывника, передавала 110 тысяч рублей и просила дать освобождение от службы в армии. Сумма в размере 110 тысяч была установлена не мной, она была установлена ранее. Кем — мне неизвестно. Призывник приходит ко мне, я слушаю его жалобы и направляю к медсестре Патрикеевой со словами — «необходимо контролировать обследование призывника». Тем самым я ей давала понять, что за призывника я получила средства. [По первому призывнику] в конце рабочего дня Патрикеева подошла и сказала — из полученных мной 120 тысяч рублей ей нужно передать 60 тысяч. С ее слов мне известно, что 25 тысяч она передает Нагаеву — председателю республиканской военно-врачебной комиссии, а 35 тысяч оставляет себе.

Свидетель Нагаев и подсудимая Патрикеева у зала заседания

Лично Нагаеву средства я ни разу не передавала, только через Патрикееву вместе с личными делами призывников, уже прошедших обследование и получивших мое предварительное заключение — не годен. Через некоторое время дела возвращались с подписью Нагаева, что означало — вопрос решен и являлось основанием для выдачи военных билетов.



Часть денежных средств я передавала военному комиссару района Венедиктову — 10 тысяч рублей, так как решила, если я не буду с ним делиться, мне будет плохо. И в дальнейшем у него будет повод для моего увольнения. Сумму определила сама».

Защитники обвиняемой Патрикеевой заявили суду — уголовных дел в отношении Нагаева и Венедиктова нет. Рассматривающая дело Патрикеевой судья Светлана Гафурова напомнила прокурору — показания обвиняемого, в отличие от свидетеля, даются без подписки об ответственности за ложные сведения. Впрочем, на допросе суда Сулейманова такую подписку дала и свои оглашенные показания полностью подтвердила:

— Ваша честь, я говорю правду, что передавала деньги Патрикеевой. У меня сомнений не было что она действительно договаривается в поликлиниках по поводу моих мальчиков. Они вернулись с обследования, и все диагнозы были с негодностью к военной службе. Я еще с 2000-х годов с ней в военкомате встречалась, хотя официально она устроилась только в 2013-м. Хочу добавить, Светлану Сергеевну частенько принимали за главного врача, родители и призывники приходили и спрашивали — где главный врач Патрикеева.

— А вы не могли предположить, что эти 26 призывников действительно больные? — поинтересовался у осужденного свидетеля адвокат подсудимой Прокофьев.

— Нет. Я работаю в этой структуре 20 лет. Может, они и больны, нет абсолютно здоровых людей. Но чтобы все были негодными.

Защитник напомнил — на следствии проводилась независимая судмедэкспертиза, и все диагнозы были подтверждены. «Изучали личные дела, самих мальчиков никто инструментально не обследовал. Был лишь анализ тех документов, которые мы представили, а документы все были идеальные», — объясняет результат экспертизы Алсу Сулейманова. С ее слов, деньги с «платных клиентов» она и ее коллеги брали, чтобы в ходе дополнительного обследования подтвердить имеющееся основание для освобождения от призыва, либо усилить «пограничный» диагноз — по плоскостопию, зрению, кожным заболеваниям и так далее.



В суд Нагаев принес реабилитирующий его документ — вынесенное в январе 2022 года постановление военных следователей об отказе в возбуждении уголовного дела о взятке

«Диагноз» Нагаева экс-подчиненной: «Ложь и беспринципность»

На следующий судебный допрос по делу Патрикеевой в суд вызвали бывшего руководителя военно-врачебной комиссии Татвоенкомата, ныне — начальника центра военно-врачебной экспертизы Татвоенкомата Марата Нагаева.

Еще до заседания он заявил «Реальному времени», что намерен требовать уголовной ответственности за клевету для Алсу Сулеймановой. В суд Нагаев принес реабилитирующий его документ — вынесенное в январе 2022 года постановление военных следователей об отказе в возбуждении уголовного дела о взятке. Из постановления следует, что материалы по признакам коррупционного преступления в отношении бывшего военнослужащего были выявлены сотрудниками 4-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ, выделены в отдельное производство и направлены в военно-следственное управление. Но там проведенная в отношении Нагаева проверка состава преступления не обнаружила.

Еще один отказной в центральном аппарате военно-следственного управления СКР вынесли в отношении бывшего военкома Ново-Савиновского и Авиастроительного района Михаила Венедиктова. С мая 2021-го он возглавляет военкомат по Вахитовскому и Приволжскому районам.

По данным источников «Реального времени», на фоне расследования уголовных дел в отношении врача, медсестры и фельдшера руководство Татвоенкомата решило полностью сменить штатный состав отдельно взятого военкомата, а медсестер так и вовсе — менять раз в две недели. Во избежание образование новых коррупционных связей на старых дрожжах. При этом к первому лицу — военкому и начальнику центра военно-врачебных экспертиз претензий у начальства не было. Как позже не оказалось их и у военных следователей.



Венедиктова на судебный допрос пока не приглашали. А вот Нагаев в прошлую пятницу свидетельствовал в пользу Патрикеевой и самого себя. На вопрос передавались ли ему когда-либо деньги за незаконные действия по призыву он ответил: «Исключено, не передавались». Но признался — слухи о неких взятках ходили, правда, речь в них шла о военкомате другого района.

По данным источников, руководство Татвоенкомата решило полностью сменить штатный состав отдельно взятого военкомата, а медсестер так и вовсе — менять раз в две недели. Фото: vk.tatarstan.ru

Подсудимую Патрикееву представитель Татвоенкомата характеризовал положительно. Сказал, что знал — она является обеспеченным человеком, владеет своей фирмой. При ответе на вопрос защитника Александра Кормильцева добавил: «Работу выполняла вовремя, точно правильно, никаких проблем с ней не было — не то, что с Сулеймановой... У которой и опыт работы есть безусловно, и подготовку в Москве проходила, но человек ленивый, и были большие претензии к ее работе».

Нагаев утверждает, кроме бардака в медицинских картах были вещи посерьезнее: «Нам удалось случайно зацепить ее на фальсификации по одной больнице... Пришли документы к врачу с подписями и печатями, но он усомнился в подлинности (мы ведь подпись каждого коллеги хорошо знаем), переслал в горбольницу №7, а там говорят: «Эти призывники к нам вообще не приходили.» А как-то за моей спиной она подала заявление, будто я настаиваю на смене хирурга в районной врачебной комиссии. Ложь и беспринципность — вот ее основные качества».

Со слов свидетеля, он неоднократно требовал от Сулеймановой — написать заявление об увольнении, просил о том же начальство Татвоенкомата, но получал отказы. «Венедиктов тоже с ней боролся. Мы вместе собирали документы, чтобы ее уволить», — пояснил Нагаев. А еще поведал суду — до 2020-го года у старшего врача райвоенкомата был влиятельный заступник и даже назвал его фамилию. Оставим ее за скобками, поскольку речь идет о личной жизни, и в уголовном деле заступник не фигурирует.

Решения по «негодникам» затягивались на годы?

По ходатайству подсудимой Светланы Патрикеевой на заседаниях свидетелям Сулеймановой и Нагаеву демонстрировали личные дела призывников, которые признались в передаче взяток. Защиту интересовало — почему же военные билеты без прохождения службы получили не все 26 «платных клиентов», а только девять человек?

Сулейманова свидетельствовала — часть ребят уходили на обследование и пропадали... Просто не возвращались назад в военкомат с результатами. Патрикеева в свою очередь обращала внимание суда на отсутствие каких-либо направлений на дополнительное обследование в ряде дел. Главный военный эксперт Татвоенкомата после изучения дел сообщил, что даже по незавершенных делам видно — основания для предоставления как минимум отсрочки по медицинским показаниям были.

По ходатайству подсудимой Светланы Патрикеевой на заседаниях свидетелям демонстрировали личные дела призывников

В свою очередь председательствующую судью Светлану Гафурову заинтересовало — почему тяжелый диагноз, скажем, порок сердца, у призывников обследования подтверждают еще в 2015—2017 годах, а спустя 3 года никакого решения об освобождении от призыва комиссия не принимает, а дело пополняется все новыми результатами обследований?



Нагаев считает — всему виной плохая работа руководящего врача в районе, но не исключает, что решение по явно больным могли затягивать намеренно.

На заседании суда со слов представителя Татвоенкомата также прозвучала информация — раньше врачи в районах могли на своем уровне решать вопрос с «годниками» и «негодниками», однако сейчас все выставленные диагнозы перепроверяются республиканскими военврачами. При необходимости человека направляют на обследование уже в республиканские клиники, документам которых в Татвоенкомате доверяют безоговорочно.

«Бывали ли случаи, когда диагнозы негодности не подтверждались на республиканском уровне?» — уточнила помощник прокурора Диляра Яфизова. «Один-два случая», — отвечал Нагаев. С его слов, гораздо чаще бывает наоборот — у «годников» выявляют проблемы со здоровьем.

Впрочем, в истории современного Татарстана есть негативный пример с освобождением от армии вообще без медицинского обследования. Больше десяти лет назад в Арске вскрыли коррупционную аферу с «потерянными» военными билетами. Механизм работал просто — обладатель военного билета заявлял о его утере и обращался в военкомат с просьбой выдать новый, на замену. Во всех документах фигурировало — новый «военник» взамен старого получает заявитель, к примеру, Иванов, тогда как в самом «военнике» писали данные Петрова, Сидорова и так далее.

В Казани масштабных фактов коррупции в сфере призыва ранее не выявляли. Зато ранее вскрылась история с установкой за бюджетный счет надгробных памятников липовым ветеранам, которые никогда не рождались и не умирали. В числе обвиняемых — бывший начальник центра социального обеспечения военкомата РТ Игорь Скороход. Ущерб оценен почти в 40 млн рублей.