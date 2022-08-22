Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении Дарьи Дугиной орденом Мужества

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении российской журналистки Дарьи Дугиной орденом Мужества посмертно, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Кремля.



«За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Дугину Дарью Александровну — корреспондента непубличного акционерного общества «Царьград Медиа», город Москва (посмертно)», — сказано в указе.

Фото: пресс-служба СК РФ

Инцидент произошел 20 августа. Машину, которой управляла Дарья Дугина, заминировали. Взрыв произошел недалеко от поселка Большие Вязьмы, женщина погибла на месте. По данным СМИ, в машину убитой журналистки и политолога заложили около 400 граммов тротила.

В Следственном комитете России уже заявили, что это было заказное и спланированное заранее убийство, неясной оставалась только его цель — Дарья или известный российский философ Александр Дугин, который приехал на фестиваль «Традиция» с лекцией как раз на взорванном позже автомобиле.

Федеральная служба безопасности отчиталась о раскрытии убийства. По данным ведомства, преступление подготовлено и совершено украинскими спецслужбами. Сегодня Владимир Путин направил соболезнования семье погибшей.



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Маргарита Головатенко