Президент России направил соболезнования семье погибшей журналистки Дарьи Дугиной

Президент России Владимир Путин направил соболезнования семье погибшей журналистки Дарьи Дугиной, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Кремля.



— Подлое, жестокое преступление оборвало жизнь Дарьи Дугиной — светлого, талантливого человека с настоящим русским сердцем — добрым, любящим, отзывчивым и открытым. Журналист, ученый, философ, военный корреспондент, она честно служила людям, Отечеству, делом доказывала, что значит быть патриотом России, — сказано в тексте телеграммы.

Фото: telegram-канал «Русский горизонт»

Инцидент произошел 20 августа. Машину, которой управляла Дарья Дугина, заминировали. Взрыв произошел недалеко от поселка Большие Вязьмы, женщина погибла на месте. По данным СМИ, в машину убитой журналистки и политолога заложили около 400 граммов тротила.

В Следственном комитете России уже заявили, что это было заказное и спланированное заранее убийство, неясной оставалась только его цель — Дарья или известный российский философ Александр Дугин, который приехал на фестиваль «Традиция» с лекцией как раз на взорванном позже автомобиле.

Федеральная служба безопасности отчиталась о раскрытии убийства. По данным ведомства, преступление подготовлено и совершено украинскими спецслужбами.

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Маргарита Головатенко