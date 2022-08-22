В Татарстане возобновят работу выездные медицинские бригады для вакцинации на предприятиях

Выездные медицинские бригады для вакцинации против коронавируса сотрудников предприятий и организованных коллективов возобновят работу в Татарстане, сообщил министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков.



По его словам, в регионе с ростом заболеваемости коронавирусом начала расти вакцинация и ревакцинация. Сейчас создаются бригады для вакцинации в коллективах, они будут выезжать по их заданиям, на предприятия.

В республике уже отрабатывали эту схему в предшествующие волны ковида и в период массовой вакцинации, подчеркнул он ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане вдвое выросло количество заболевших от COVID-19. Август побил рекорды июля по заболеваемости, рассказывала руководитель Управления Роспотребнадзора по республике Марина Патяшина.



В связи с приростом заболеваемости 19 августа Кабмин Татарстана выпустил постановление, в котором жителям республики рекомендовали использовать маски в общественных местах и на транспорте. Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина заявляла, что в Татарстане не планируют вводить обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан от коронавируса.



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Маргарита Головатенко