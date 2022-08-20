В Татарстане вдвое выросло количество заболевших COVID-19, но медучреждения справляются

В Татарстане вдвое выросло количество заболевших от COVID-19. Август побил рекорды июля по заболеваемости, рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по республике Марина Патяшина.

— Медицинские учреждения с нагрузкой больных справляются, нет необходимости в добавочных койках, — пояснила она.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

В связи с приростом заболеваемости 19 августа Кабмин Татарстана выпустил постановление, в котором жителям республики рекомендовали использовать маски в общественных местах и на транспорте, сообщает пресс-служба президента РТ.

Вчера заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина заявила, что в Татарстане не планируют вводить обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан от коронавируса.



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Татьяна Леухина