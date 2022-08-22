Власти Татарстана утвердили перечень продукции, необходимой для обеспечения импортозамещения

Фото: Максим Платонов

Кабмин Татарстана утвердил перечень продукции, необходимой для обеспечения импортозамещения в условиях введенных ограничительных мер со стороны иностранных государств и международных организаций. В списке 1 792 наименования кодов товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности.

По общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) в перечне указаны шеллак, бальзамы и прочие природные камеди и смолы; ткани из синтетических и искусственных комплексных нитей; брезенты, навесы и маркизы; паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств, палатки, тенты и снаряжение кемпинга, включая надувные матрасы.

В списке также сети и сетки, плетенные из бечевок, шнуров или веревок, гостевые сети из текстильных материалов, изделия из пряжи, лент; ткани трикотажные пропитанные или с покрытием, не включенные в другие группировки; оксиды и пероксиды цинка, оксиды титана. В перечне, в частности, указаны йод, хром, бром, фтор и так далее.

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов призвал руководство Минпромторга республики активнее искать партнеров для локализации импортозамещающих производств резинотехнических изделий для грузовых автомобилей КАМАЗ. В настоящее время завод испытывает острый дефицит манжет конструкций и уплотнителей стекол, которые не производятся в России.

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Татьяна Демина