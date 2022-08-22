Рустам Минниханов: «КАМАЗ для нас важнее, потому что у АвтоВАЗа свой папа есть»

Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал руководство Минпромторга республики активнее искать партнеров для локализации импортозамещающих производств резинотехнических изделий для грузовых автомобилей КАМАЗ. В настоящее время завод испытывает острый дефицит манжетов конструкций и уплотнителей стекол, которые не производятся в России.

Объем закупок РТИ составляет 1,5 млрд рублей в год, из которых на закупку импортных приходится значительная часть. Рабочую группу по импортозамещению РТИ для автопрома возглавляет Рафинат Яруллин, гендиректор «ТНХИ-Х».

— Наш коллега Альберт Анварович [Каримов] (ныне заместитель министра промышленности и торговли России, — прим. ред.) отвечает за автопром, — напомнил Рустам Минниханов.

По его словам, тот, кто сможет локализовать производство в Татарстане, получит «хороший стабильный бизнес».

— Работать на конвейер КАМАЗа, если ты выстроил, это очень хорошо. Мы должна поддерживать развитие МСБ, — убеждал президент республики, добавив, что можно получить федеральную поддержку. Он призвал еще раз «двигаться с КАМАЗом».

— Не только с КамАЗом, но и с АвтоВАЗом и другими автопроизводителями, — добавил Рафинат Яруллин.

Фото: realnoevremya.ru

— КамАЗ для нас важнее, потому что у АвтоВАЗ свой папа есть, а КАМАЗ — наш (родной, — прим.ред.), — заявил Рустам Минниханов.

Напомним, после начала спецоперации, челнинский КАМАЗ попал под западные санкции. В середине марта Рустам Минниханов сообщил президенту России Владимиру Путину, что в нынешних экономических условиях больше всего пострадает ряд машиностроительных предприятий. В их числе и КАМАЗ.

— По КАМАЗу снижение объемов производства может достигнуть 40%. И порядка 15 тысяч работников завода будут вынуждены перейти в режим простоя до решения вопроса с поставками комплектующих, — рассказал Минниханов, попросив главу государства «оказать федеральную поддержку на решение этой задачи».



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Луиза Игнатьева