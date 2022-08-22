Депутатам Татарстана повысят размер ежемесячного вознаграждения

В Татарстане повысят размер ежемесячного денежного вознаграждения глав муниципальных образований, их заместителей и депутатов, такое постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.



Размер денежного вознаграждения повысят также для членов выборных органов местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, председателей и заместителей председателей, аудиторов контрольно-счетных органов муниципальных образований и должностных окладов муниципальных служащих республики.

Оклады повысят с 1 октября 2022 года в 1,04 раза и установят его в размере 11 958 рублей.

В Татарстане проиндексируют размеры месячных окладов руководителей, специалистов и служащих государственных бюджетных учреждений, а еще работникам госорганов республики, осуществляющим техническое обеспечение.



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Маргарита Головатенко