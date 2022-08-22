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Депутатам Татарстана повысят размер ежемесячного вознаграждения

16:07, 22.08.2022 1
Депутатам Татарстана повысят размер ежемесячного вознаграждения
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане повысят размер ежемесячного денежного вознаграждения глав муниципальных образований, их заместителей и депутатов, такое постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Размер денежного вознаграждения повысят также для членов выборных органов местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, председателей и заместителей председателей, аудиторов контрольно-счетных органов муниципальных образований и должностных окладов муниципальных служащих республики.

Оклады повысят с 1 октября 2022 года в 1,04 раза и установят его в размере 11 958 рублей.

В Татарстане проиндексируют размеры месячных окладов руководителей, специалистов и служащих государственных бюджетных учреждений, а еще работникам госорганов республики, осуществляющим техническое обеспечение.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВластьЭкономикаБюджет Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:11
    вот, наверное, они обрадовались! я тоже хочу повышения зарплаты
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