В Татарстане повысят оклады работникам госорганов республики
В Татарстане с 1 октября 2022 года повысят должностные оклады работникам госорганов республики, осуществляющим техническое обеспечение. Указ подписал президент республики Рустам Минниханов.
Согласно документу, для исчисления размеров должностных окладов служащих в соответствии с указом необходимо индексировать в 1,04 раза размер должностного оклада секретаря руководителя территориального органа исполнительной власти республики. Он составит 11 958 рублей.
Кабмину республики поручено осуществлять финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией указа.
В январе правительство Татарстана застраховало жизни почти 6 тысяч государственных гражданских служащих во всех 18 министерствах, пяти комитетах, девяти ведомствах и 21 представительстве в России и за рубежом на сумму 3,5 млн рублей.
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