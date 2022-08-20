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В Татарстане повысят оклады работникам госорганов республики

09:59, 20.08.2022
В Татарстане повысят оклады работникам госорганов республики
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане с 1 октября 2022 года повысят должностные оклады работникам госорганов республики, осуществляющим техническое обеспечение. Указ подписал президент республики Рустам Минниханов.

Согласно документу, для исчисления размеров должностных окладов служащих в соответствии с указом необходимо индексировать в 1,04 раза размер должностного оклада секретаря руководителя территориального органа исполнительной власти республики. Он составит 11 958 рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Кабмину республики поручено осуществлять финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией указа.

В январе правительство Татарстана застраховало жизни почти 6 тысяч государственных гражданских служащих во всех 18 министерствах, пяти комитетах, девяти ведомствах и 21 представительстве в России и за рубежом на сумму 3,5 млн рублей.

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Татьяна Леухина
ОбществоВласть Татарстан

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