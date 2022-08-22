Глава дипломатии ЕС не поддержал идею о полном запрете на выдачу виз россиянам

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель не поддержал идею введения в сообществе запрета на выдачу виз всем россиянам. Об этом он заявил, выступая на форуме в Испании, посвященном геополитике.

Эта инициатива является «довольно противоречивой», считает он.

— Я думаю <...>, что запретить въезд всем россиянам — плохая идея, — приводит ТАСС его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На прошлой неделе Греция и Кипр выступили против запрета на выдачу туристических виз для граждан России.

11 августа власти Эстонии запретили въезд в страну россиянам, имеющим шенгенскую визу. Решение вступило в силу 18 августа. Под санкции не попали сотрудники дипломатических представительств России в Эстонии и члены их семей, а еще лица, занимающиеся международными перевозками или имеющие право свободного передвижения по законам Евросоюза.

Власти Финляндии объявили, что обсуждают введение гуманитарной визы для россиян, которая сможет помочь при въезде журналистам и гражданским активистам в контексте изменений визовых правил для граждан России.



5 августа посольство Латвии в России сообщило о приостановке выдачи виз россиянам на неопределенный срок. Исключение сделают только для похорон близкого родственника.



Директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин ранее заявлял, что Россия не исключает сценария, при котором гражданам страны перестанут выдавать шенгенские визы. В начале августа глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу предложил включить в следующий пакет санкций против России запрет на выдачу шенгена.

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Татьяна Леухина