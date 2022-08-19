Politico: Греция и Кипр выступили против запрета на выдачу турвиз для россиян

Фото: Максим Платонов

Греция и Кипр выступили против запрета на выдачу туристических виз для граждан России, сообщает RT со ссылкой на Politico.



— Это было бы решением в неправильном направлении. Даже граждане Турции получают визы от властей Кипра, поэтому мы не думаем, что эта мера имеет какую-либо ценность в отношении россиян, — сказал постоянный секретарь МИД Кипра Корнелиос Корнелиу.

Он подчеркнул, что европейские партнеры должны уважать «чувствительность других стран» в этом вопросе.

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу в начале августа предложил включить в следующий пакет санкций против России запрет на выдачу ее гражданам шенгенских виз.

Эстония подготовит возможные предложения по вопросу о закрытии границы страны для граждан России, в том числе для тех, у которых есть шенгенская виза, выданная в других странах ЕС. Ограничения для граждан России вступают в силу в Эстонии 18 августа. Решение от 11 августа касается лишь выданных Эстонией виз и не затрагивает визы, выданные другими странами шенгенской зоны.



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Маргарита Головатенко