В Финляндии допустили создание гуманитарной визы для россиян

Власти Финляндии обсуждают введение гуманитарной визы для россиян, которая сможет помочь при въезде журналистам и гражданским активистам в контексте изменений визовых правил для граждан России, сообщает телерадиовещательная корпорация YLE.



Нововведение обсуждают МИД и МВД. Пока в стране нет этого типа визы, но он предусмотрен в ряде других государств.

Финляндия в скором времени сократит число туристических виз, выдаваемых россиянам, до 10% от текущего уровня. На финскую визу сейчас подается около тысячи заявлений.

Фото: realnoevremya.ru

1 июля Финляндия сняла ограничения на прием визовых заявлений от россиян. Визовые заявления принимаются в визовых центрах страны. В посольстве отметили, что между Евросоюзом и Россией есть действующее соглашение об упрощении выдачи виз, но из-за антироссийских санкций ряд его положений частично приостановлен.

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Маргарита Головатенко