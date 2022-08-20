В честь Дня республики в Татарстане сокращают рабочую неделю

Неделя с 29 августа по 4 сентября объявлена сокращенной в честь Дня Республики Татарстан. Об этом сообщается на сайте Минтруда.

В соответствии с Законом РТ от 19.02.1992 №1448-XII «О праздничных днях и памятных датах Республики Татарстан» 30 августа является нерабочим праздничным днем.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Предпраздничные дни сокращаются. 29 августа рабочий день уменьшится на один час.

Напомним, что затраты на празднование Дня республики в этом году составят 25 миллионов рублей. Изначальная стоимость праздника — 28,1 миллиона рублей.

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Елизавета Пуншева