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В эскизный проект парка «Манзара» в Казани внесут изменения в связи со строительством Соборной мечети

10:20, 22.08.2022 1
В эскизный проект парка «Манзара» в Казани внесут изменения в связи со строительством Соборной мечети
Фото: kazanka.tatar (концепция парка «Манзара»)

В Казани разрабатывается проект планировки и проект межевания парка «Манзара». Сейчас в эскизы уже вносят некоторые корректировки в связи со строительством Соборной мечети, рассказали «Реальному времени» в пресс-службе фонда «Институт развития городов РТ»

Ранее пешеходные связи разработали с учетом размещения там парка аттракционов, поэтому сейчас их нужно перестроить.

— Прямо сейчас разрабатывается проект планировки территории. Наша общая задача — увязать в эскизном и рабочем проекте работу с гидротехническим сооружением, защищающим ту часть города от подтопления, и новые вводные, связанные со строительством мечети, — отметили в пресс-службе фонда.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Новый парк с названием «Манзара», что в переводе с татарского означает «вид, панорама», появится на участке от Кремлевской до Кировской дамбы и станет вторым из 12 парков, созданных в рамках «Стратегии развития Казанки».

Руководитель департамента архитектурных проектов фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зинатуллина в апреле сообщила, что из-за строительства Соборной мечети на месте парка развлечений «Кырлай» придется менять и концепцию парка «Манзара». Она уточнила, что изначально предполагалось размещение места для купания.

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Татьяна Леухина
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:44
    Фундамент и цоколь Мечети надо поднять до уровня дамбы, потом только строить. А то Мечет получается в низине. Надо от цоколя строить высотой 110 метров, что означать 1100 летие Ислама. Пусть будет высоким , красивым и большим как соборноя церковь
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