На поставку ручек с логотипом Госсовета Татарстана потратят более 200 тысяч рублей

На поставку 500 ручек с логотипом Госсовета Татарстана в индивидуальном пластиковом футляре потратят 206 тысяч рублей.

На корпусе ручки должна быть гравировка лазером «Государственный Совет Республики Татарстан». Слева от надписи — эмблема парламента республики.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Для нужд Госсовета необходимо поставить 250 ручек с нажимным механизмом и 250 с поворотным. Футляр должен быть изготовлен из серебристо-черного пластика с серебристым декором. Внутренняя часть футляра снабжена замшевой прокладкой, цвет замши — светло-серый.

Также кабмин Татарстана закупит футляры для благодарственных писем за 218 тысяч рублей.

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Татьяна Леухина