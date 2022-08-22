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На поставку ручек с логотипом Госсовета Татарстана потратят более 200 тысяч рублей

09:59, 22.08.2022
На поставку ручек с логотипом Госсовета Татарстана потратят более 200 тысяч рублей
Фото: pxhere.com

На поставку 500 ручек с логотипом Госсовета Татарстана в индивидуальном пластиковом футляре потратят 206 тысяч рублей.

На корпусе ручки должна быть гравировка лазером «Государственный Совет Республики Татарстан». Слева от надписи — эмблема парламента республики.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Для нужд Госсовета необходимо поставить 250 ручек с нажимным механизмом и 250 с поворотным. Футляр должен быть изготовлен из серебристо-черного пластика с серебристым декором. Внутренняя часть футляра снабжена замшевой прокладкой, цвет замши — светло-серый.

Также кабмин Татарстана закупит футляры для благодарственных писем за 218 тысяч рублей.

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Татьяна Леухина
ОбществоВласть Татарстан

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