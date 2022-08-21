Госсовет Татарстана купит футляры для благодарственных писем за 218 тысяч рублей

Госсовет Татарстана опубликовал тендер на изготовление футляров для благодарственных писем. Начальная цена контракта — 218 тысяч рублей за 250 штук.

Подрядчик обязуется изготовить и доставить футляры по адресу: пл. Свободы, д. 1, Госсовет Татарстана. Оказать услугу предстоит в течение 30 дней с даты начала исполнения контракта.

Футляр должен представлять собой коробку размером 325 на 235 мм и глубиной 30 мм с крышкой. На лицевой стороне — изображение здания Госсовета и надписи «Государственный совет Республики Татарстан» на татарском и русском языках. Материал — картон. Внутри предусмотрена красная шелковая лента.

В прошлом году благодарственные письма для Госсовета изготовили за 112 тысяч рублей. Исполнителем стало ООО «Промполиграф».

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Елизавета Пуншева