За неделю число госпитализаций пациентов с COVID-19 в Татарстане выросло почти на треть

Фото: Максим Платонов

В Татарстане на минувшей неделе выросло число госпитализаций пациентов с коронавирусом. С 15 по 21 августа в больницы попал 451 человек, что на 29% больше, чем за предыдущие семь дней, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба.

С 8 по 14 августа в республике госпитализировали 350 человек, заразившихся коронавирусом. С 1 по 7 августа в больницы положили 316 татарстанцев.



По словам руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Марины Патяшиной, в республике вдвое выросло количество заразившихся COVID-19. Август побил рекорды июля по заболеваемости.

Фото: Максим Платонов (архив)

По последним данным, в Татарстане с марта 2020 года выявлено 155 534 случая заражения COVID-19. Вылечились от коронавируса 150 611 жителей республики, умерли — 1 998.

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Татьяна Демина