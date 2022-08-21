В Татарстане больше недели не фиксируют случаев смерти от коронавируса

В Татарстане за последние семь дней не зарегистрировали ни одной смерти от коронавируса. Летальных случаев, причиной которых стал COVID-19, не выявляют более недели.

Последний раз об умерших от коронавируса сообщалось утром 13 августа — коронавирус унес жизнь одного человека. Всего с начала месяца от COVID-19 умерли два татарстанца, следует из данных федерального оперштаба.

Фото: Максим Платонов

В общей сложности на 21 августа в Татарстане зарегистрировано 1 998 случаев смерти, причиной которых стал коронавирус. В целом в России от COVID-19 умерли уже 383 560 человек.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 21 августа читайте в подборке интернет-газеты.

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Татьяна Демина