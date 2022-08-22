Россияне смогут подавать документы в суд в онлайн-формате

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, позволяющее подать заявление в суд в дистанционной форме. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития, выступившего разработчиком документа.

Проект подготовили по результатам проведенного министерством совместно с судебным департаментом при Верховном суде Российской Федерации и регионами Российской Федерации пилотного проекта по обеспечению в МФЦ доступа заявителей к системе ГАС «Правосудие».



В ведомстве уточнили, что подача документов в суд будет возможна в онлайн-формате из дома и из МФЦ. Принятие постановления позволит существенно уменьшить издержки граждан при подаче документов суд.

В июне Министерство юстиции Татарстана решило перевести в Кировский район один из восьми участков Московского района. Начиная с июля жителям республики, которые хотят обратиться к мировым судьям Кировского или Московского районов Казани, до подачи документов необходимо уточнять свою территориальную подсудность.



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Татьяна Леухина