С 1 июля для жителей Кировского и Московского районов Казани изменится территориальная подсудность

Чтобы снизить нагрузку на мировых судей Кировского района Казани, Министерство юстиции Татарстана приняло решение перевести туда один из восьми участков Московского района. Об этом сообщил глава ведомства Рустем Загидуллин.

До этого на пять мировых судей приходилось более 131 тысячи человек, проживающих в Кировском районе Казани, то есть на один участок — более 26 тысяч человек. При этом в Московском районе города действуют восемь участков, каждый из которых может принимать порядка 16 тысячи человек, пояснил глава республиканского Минюста.

— В связи с этим мы приняли решение перевести один участок Московского района в Кировский. Это решение обсуждалось на уровне Верховного суда, Совета судей, был подготовлен соответствующий законопроект, который был принят в марте 2022 года. Но для организационных моментов была предусмотрена отсрочка вступления в силу. Он вступит в силу через неделю, 1 июля, — рассказал Рустем Загидуллин.

Начиная с июля жителям республики, которые хотят обратиться к мировым судьям Кировского или Московского районов Казани, до подачи документов необходимо будет уточнить свою территориальную подсудность. Если гражданин, не уточнив эти данные, подаст заявление к мировому судье, по закону он вынесет определение и вернет все документы заявителю. Это потерянные время и денежные средства, подчеркнул Рустем Загидуллин.

— Так, жители ЖК «Салават купере» относились к участку №3 Кировского района, теперь же они будут относиться к новому, судебному участку №6 Московского района, — привел он пример.

Фото: Максим Платонов

Уточнить, в какой из участков следует обращаться, можно на портале мировых судей Татарстана в разделе «Территориальная подсудность», где, указав свой адрес, можно узнать номер участка. Данная система, уточнил министр юстиции республики, работает на территории всего региона.

В предыдущие годы из-за неравномерной нагрузки на судебные участки в Набережных Челнах по решению Минюста Татарстана были изменены границы данных участков. Превышение норм нагрузки на мировых судей наблюдалось в 2019 году и в Советском районе Казани. Тогда для снижения загрузки на них было создано два новых судебных участка.

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Ангелина Панченко