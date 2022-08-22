В МИД России призвали не допустить эскалации, чреватой столкновением ядерных держав

Курс политики НАТО рискованный и может привести к эскалации вплоть до вооруженного столкновения. Важно не допустить такого развития событий, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

— Деструктивный курс стран НАТО на игнорирование наших «красных линий» и втягивание в противостояние с Россией на Украине с балансированием на грани прямого вооруженного конфликта является в высшей степени рискованным, — заявил он в интервью «Известиям».

Фото: vk.com/mid

Замглавы российского МИДа назвал важнейшей задачей в данном контексте — сохранение приверженности постулату о недопустимости любой войны между государствами, обладающими ядерным оружием.

На прошлой неделе российское посольство в Вашингтоне заявило, что Россия и США ведут работу над устранением препятствий на пути возобновления инспекций по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).



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Татьяна Леухина