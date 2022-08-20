Россия призвала США взаимодействовать по контролю над вооружениями

Россия и США ведут работу над устранением препятствий на пути возобновления инспекций по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом заявил российское посольство в Вашингтоне.

Там уточнили, что часть вопросов уже удалось урегулировать.

— Между тем ДСНВ истекает через 3,5 года. Опыт прошлых российско-американских переговоров показывает, что даже при готовности обеих сторон оставшегося времени для выработки соглашения крайне мало, — приводит «РИА Новости» заявление дипмиссии.

Москва призвала Вашингтон проводить взаимодействие «на равноправной основе, с учетом взаимных озабоченностей и интересов».

Фото: pixabay.com

В начале августа в Белом Доме заявили о готовности вместе с Россией работать над созданием новой системы контроля ядерного вооружения. Вашингтон ждет, что Москва продемонстрирует готовность возобновить работу по СНВ-3. Действие этого договора, единственного российско-американского режима контроля над ядерным оружием, истекает в 2026 году



Спустя время Россия сообщила США, что временно выводит из-под инспекционной деятельности по договору о СНВ свои объекты, подлежащие инспекциям по данному договору.



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Татьяна Леухина