СМИ: Bosch планирует продать заводы в России

Немецкий концерн Bosch, который занимается производством бытовой техники, намерен продать два завода в России. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник на российском рынке электроники.

Завод Bosch, который занимается выпуском холодильников и стиральных машин, находится в поселке Стрельна под Санкт-Петербургом. Большую часть деталей предприятия получали из Европы. В работающем состоянии, как заявил собеседник издания, они стоят 3,8—4,4 миллиарда рублей.

Источники издания предположили, что заводы могут купить китайские производители Midea или Hisense.

У немецкой компании в России семь производств: стиральных машин и холодильников в Ленинградской области, электроинструментов, автокомпонентов, отопительного оборудования и радиаторов в городе Энгельс Саратовской области и автокомпонентов в Самарской области.

В конце июля «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) подала иск к немецкой компании Bosch из-за нарушения прав потребителей в Химкинский городской суд. В нем говорится, что представители компании в России несут юридические обязанности перед потребителями, в которые в том числе входят замена недоброкачественного товара и другие гарантийные обязательства.



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Татьяна Леухина