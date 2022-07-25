На компанию Bosch подали в суд из-за нарушения прав российских потребителей

«Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) подала иск к немецкой компании Bosch из-за нарушения прав потребителей в Химкинский городской суд. Об этом сообщают «Известия».

Уточняется, что иск был подан к двум юридическим лицам, представляющим в России немецкую компанию. Речь идет об ООО «Роберт Бош», которая занимается импортом садовой техники, электрифицированных и автомобильных компонентов, а также об ООО «БСХ Бытовые приборы», отвечающей за и производство бытовой техники.

В иске говорится, что представители компании в России несут юридические обязанности перед потребителями, в которые в том числе входят замена недоброкачественного товара и другие гарантийные обязательства. Глава ОПИ Олег Павлов рассказал, что за последние три года Bosch продала на российском рынке продукцию на 250 млрд рублей, причем в эту сумму была заложена в том числе гарантийная и послегарантийная поддержка, которую потребители не получают.

— Отдельного внимания заслуживает тот факт, что Bosch не только ущемляет права потребителей, но и закрывает производства компании на территории России, на которых заняты тысячи работников, — сказал он.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, 29 апреля российские пользователи гаджетов Apple подали коллективный иск в суд из-за одностороннего отключения сервиса Apple Pay. Похожее заявление в суд подали 20 россиян 27 апреля. Они требовали от компании компенсации в размере 10 тысяч рублей каждому из-за того, что на устройствах Apple перестал работать Apple Pay. Заявление рассматривал Пресненский суд Москвы.



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Максим Кокунин