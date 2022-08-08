Спортсменка «Синтеза» Мария Полякова стала бронзовым призером Кубка Кремля по прыжкам в воду

Фото: пресс-служба СК ВВС «Синтез»

Спортсменка СК ВВС «Синтез» Мария Полякова стала бронзовым призером Кубка Кремля по прыжкам в воду, розыгрыш которого проходил в Москве 6—7 августа, сообщает пресс-служба спортивного клуба.



Участие в соревнованиях также принял спортсмен «Синтеза», чемпион Европы и участник Олимпийских игр Никита Шлейхер. Он был на пути к выздоровлению после травмы, и поэтому не смог показать свой максимум в коронных видах программы — в прыжках с 10-метровой вышки. А вот Мария Полякова выступила достаточно успешно.

Полякова поднялась на пьедестал почета в командном турнире. В состав ее команды входили Александр Калашников, Анна Конаныхина и Григорий Иванов.

В общей сложности пловцы набрали 456,85 балла, пропустив вперед себя две команды — победителей Сергея Назина, Марину Подьяпольскую, Геннадия Вагина и Кристину Ильиных, и серебряных призеров — Екатерину Беляеву, Игоря Мялина, Егора Лапина и Варвару Грузинскую.

Фото: пресс-служба СК ВВС «Синтез»

О том, что спортсмены «Синтеза» примут участие в Кубке Кремля по прыжкам в воду, стало известно на прошлой неделе. Мужчины и женщины состязались по специальной программе: трамплин 3 метра, вышка 10 метров и командные соревнования.

Пловцы СК ВВС «Синтез» также примут участие в «Спартакиаде сильнейших». Турнир по плаванию в рамках комплексных Всероссийских соревнований пройдет с 21 по 26 августа в Центре водных видов спорта «Невская волна» в Санкт-Петербурге.

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Маргарита Головатенко