На строительство новой школы-детсада в Мамадыше выделят еще 227 миллионов рублей

В Мамадыше по улице Ленина, 136 продолжают строить трехэтажную новую школу-детский сад на 240/120 мест. Как выяснило «Реальное время», на объект готовы выделить еще 227,2 миллиона рублей.

Заказчик — Главинвестстрой Татарстана. Строительство финансируется из федерального и регионального бюджетов.

Подрядчик должен оградить территорию работ, организовать вывоз мусора и установить видеонаблюдение за объектом. Сроки выполнения работ — с 19 сентября до 30 ноября.

Фото: realnoevremya.ru

Предстоит выполнить монтажные, подготовительные, земляные, свайные, фасадные, пусконаладочные работы, заняться устройством сети канализации, водо- и газоснабжения, провести электроснабжение, отопление, вентиляцию в помещении.

Подрядчик должен уложить полы на первом, втором и третьем этажах. Провести внутреннюю отделку в образовательном учреждении, которая затронет стены и потолки на всех этажах. Также требуется установить пластиковые окна, алюминиевые и стальные двери, повесить противопожарные шторы и так далее.

«Реальное время» в конце января сообщало, что на строительство указанного учреждения образования в Мамадыше выделят почти 224 миллиона рублей. За эти средства от подрядчика требовалось провести подготовительные, земляные, свайные, фасадные, пусконаладочные работы, заняться устройством сети канализации, водо- и газоснабжения, провести электроснабжение, отопление, вентиляцию в помещении.

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Елизавета Пуншева