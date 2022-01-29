В Мамадыше построят школу-сад за 223,9 млн рублей

В Мамадыше по адресу улица Ленина, 136 построят школу-сад на 240/120 мест за 223,9 млн рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает Главинвестстрой Татарстана, источником финансирования — бюджет республики и федеральный. Подрядчику потребуется провести подготовительные, земляные, свайные, фасадные, пусконаладочные работы, заняться устройством сети канализации, водо- и газоснабжения, провести электроснабжение, отопление, вентиляцию в помещении.

Работы потребуется провести с 28 февраля по 30 ноября 2022 года. Заявки на их проведение принимаются до 4 февраля 2022 года.

Фото: Максим Платонов

В середине января Главинвестстрой объявил тендер на проведение капитального ремонта помещений (зданий) центров психолого-педагогической помощи детям и молодежи. Начальная цена договора — 304,3 млн рублей. Капремонт нужно будет провести на 15 объектах, расположенных в Казани, Альметьевске, Нижнекамске, Лениногорске и Набережных Челнах.



Дарья Акимова