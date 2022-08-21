«Рубин» обыграл «Волгу» благодаря голу под самый конец матча

Фото: ФК «Рубин»

Казанский футбольный клуб «Рубин» обыграл ульяновскую «Волгу» в шестом туре Первой лиги. Сделать это удалось благодаря голу Джоэля Фамейе под самое завершение матча. Также голом отметился Леон Мусаев.

Гостевой для казанцев матч завершился со счетом 1:2 в пользу «Рубина». Игра прошла в Ульяновске на стадионе «Труд».

Фото: ФК «Рубин»

Счет открыл игрок «Рубина» Мусаев — он забил гол на 12 минуте матча. Отыгрываться хозяев пришлось не долго — на 24 минуте «Волга» смогла реализовать пенальти и сравнять счет.

Напомним, 15 августа «Рубин» обыграл «Кубань», забил три мяча и не пропустив ни одного. Голами в составе казанцев отличились Джоэль Фамейе, Георгий Зотов и Виталий Лисакович.

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Артем Гафаров