Народный артист России Дмитрий Харатьян выступил в Херсоне в честь Дня Государственного флага
Народный артист России Дмитрий Харатьян выступил сегодня в Херсоне в честь празднования Дня Государственного флага страны. Со сцены актер исполнил известную песню о гардемаринах.
Позже на пресс-встрече Харатьян отметил высокую посещаемость праздника, несмотря на жару.
— Мне кажется, что эти лица всегда были российскими. Мне кажется, ничего не изменилось на самом деле, — сказал он, отвечая на вопросы журналистов о «почти новых россиянах».
Напомним, Херсонская область сейчас готовится к референдуму о вхождении в состав России. Сообщается, что народное голосование должно пройти до конца этого года.
— Подавляющее число жителей нашей области хотят побыстрее вернуться в родную гавань и стать частью большой России, — заявлял в июне член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
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