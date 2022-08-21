Народный артист России Дмитрий Харатьян выступил в Херсоне в честь Дня Государственного флага

Народный артист России Дмитрий Харатьян выступил сегодня в Херсоне в честь празднования Дня Государственного флага страны. Со сцены актер исполнил известную песню о гардемаринах.

Позже на пресс-встрече Харатьян отметил высокую посещаемость праздника, несмотря на жару.

— Мне кажется, что эти лица всегда были российскими. Мне кажется, ничего не изменилось на самом деле, — сказал он, отвечая на вопросы журналистов о «почти новых россиянах».

Напомним, Херсонская область сейчас готовится к референдуму о вхождении в состав России. Сообщается, что народное голосование должно пройти до конца этого года.

— Подавляющее число жителей нашей области хотят побыстрее вернуться в родную гавань и стать частью большой России, — заявлял в июне член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

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Артем Гафаров