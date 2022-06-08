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Запорожская область может провести референдум о вхождении в состав России в текущем году

10:29, 08.06.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация 1
Запорожская область может провести референдум о вхождении в состав России в текущем году
Фото: wikipedia.org

Референдум в Запорожской области по вхождению в состав России пройдет в текущем году. Решение уже принято, заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Подготовка будет занимать несколько месяцев. Формулировку вопросов предстоящего референдума представят в ближайшее время.

Фото: realnoevremya.ru

— Подавляющее число жителей нашей области хотят побыстрее вернуться в родную гавань и стать частью большой России, — приводит «РИА Новости» слова Рогова.

Вчера глава военно-гражданской администрации Мелитополя Галина Данильченко заявила о начале подготовки к проведению референдума о присоединении к России.

В конце мая президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому для жителей Запорожской и Херсонской областей начнет действовать упрощенный порядок обращения за получением российского гражданства.

Татьяна Леухина
ОбществоВласть

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комментарии

  • Анонимно 10:37
    республика создана,присылайте запорожцев..
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